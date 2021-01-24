Ірина Шейк поділилась рідкісними фото з мамою: один з кадрів обурив мережу

35-річна супермодель Ірина Шейк публічно привітала маму Ольгу з днем народження. Зіркова донька опублікувала рідкісні фото з ненькою, зроблені під час спільних відпусток. Одна зі світлин, на якій красуня поставила ногу на голову матері, обурила мережу.

Ірина Шейк звикла тримати особисте життя подалі від камер і преси, однак оминути увагою день народження мами не змогла. В особистому профілі в інстаграмі вона розмістила чимало світлин з мамою Ольгою Шайхлісламовою, яку демонструє майже 15-мільйонній аудиторії підписників вкрай рідко.

Читайте також Навряд чи завагітнію: Маша Єфросиніна розповіла, що лікарі ставили їй діагноз безпліддя

Всесвітньо відома модель близька з мамою. Вона допомагає знаменитій доньці виховувати 3-річну онуку Леа та навіть з'являлась з нею на світських заходах. У суботу, 23 січня, Ольга Шайхлісламова відзначила день народження, тому Ірина Шейк відшукала фото з мамою у сімейних архівах і показала їх публіці.

Більшість кадрів зроблені під час родинного відпочинку в Італії в серпні 2019 року. Разом з ненькою зірка вечеряла в розкішних ресторанах, насолоджувалась вишуканими стравами на природі та купалась у морі. Судячи з фото, Ольга Шайхлісламова почувається цілком комфортно під час публічних виходів з популярною донькою.

"З днем народження, мамулік", – написала Ірина Шейк.

Для перегляду фото гортайте вправо

Варто додати, що колеги та прихильники моделі не лише привітали іменинницю з днем народження у коментарях, а й наголосили на приголомшливій схожості мами й доньки. Вони відзначили й бездоганний стиль та зовнішній вигляд мами Ірини Шейк.

Однак чимало користувачів обурила світлина, на якій модель поклала ногу на голову мами, коли та спускалась у воду з дерев'яної драбини:

Але ногу з маминої голови я б все-таки прибрала;

Мені цікаво знати, чому ви поклали ногу на голову мамі? Це дійсно грубі та неприйнятні манери, я думаю;

Фото з ногою на голові у мами дуже нетактовне. Я б таке в житті не виставила і, скажу більше, навіть не зробила б;

Фото з ногою на тлі мами псує все. Хоча ви мені подобалися завжди;

Ваші ноги на її голові, що з вами не так.



Ірина Шейк з мамою / Фото Instagram / @irinashayk