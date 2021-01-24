35-летняя супермодель Ирина Шейк публично поздравила маму Ольгу с днем рождения. Звездная дочь опубликовала редкие фото с мамой, сделанные во время совместных отпусков. Одна из фотографий возмутила сеть и вызвала гневные комментарии.

Ирина Шейк привыкла держать личную жизнь подальше от камер и прессы, однако обойти вниманием день рождения мамы не смогла. В личном профиле в Инстаграме она разместила немало фотографий с мамой Ольгой Шайхлисламовой, которую демонстрирует почти 15-миллионной аудитории подписчиков крайне редко.

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Всемирно известная мадель близка с мамой. Она помогает знаменитой дочери воспитывать 3-летнюю внучку Леа и даже появлялась с ней на светских мероприятиях. В субботу, 23 января, Ольга Шайхлисламова отметила день рождения, поэтому Ирина Шейк отыскала фото с мамой в семейных архивах и показала их публике.

Большинство кадров сделаны во время семейного отдыха в Италии в августе 2019 года. Вместе с мамой звезда ужинала в роскошных ресторанах, наслаждалась изысканными блюдами на природе и купалась в море. Судя по фото, Ольга Шайхлисламова чувствует себя вполне комфортно во время публичных выходов с популярной дочкой.

"С днем рождения, мамулик", – написала Ирина Шейк.

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Стоит добавить, что коллеги и поклонники модели не только поздравили именинницу с днем рождения в комментариях, а и подчеркнули потрясающую схожесть мамы и дочки. Они отметили безупречный стиль и внешний вид мамы Ирины Шейк.

Однако немало пользователей возмутила фотография, на которой модель положила ногу на голову мамы, когда та спускалась в воду с деревянной лестницы:

Но ногу с маминой головы я бы все-таки убрала;

Мне интересно знать, почему вы положили ногу на голову маме? Это действительно грубые и неприемлемые манеры, я думаю;

Фото с ногой на голове у мамы очень бестактное. Я бы такое в жизни не выставила и, скажу больше, даже не сделала бы;

Фото с ногой на фоне мамы портит все. Хотя вы мне нравились всегда;

Ваши ноги на ее голове, что с вами не так.



Ирина Шейк с мамой / Фото Instagram / @irinashayk