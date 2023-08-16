Зірка серіалу "Школа" заручилася: як виглядає коханий Ірини Кудашової – милі фото пари
Джерело:Ірина Кудашова
22-річна артистка Ірина Кудашова, відома за роллю Ніки у серіалі "Школа", оголосила про заручини. Коханий акторки зробив їй пропозицію просто на знімальному майданчику. Як виглядає обранець Кудашової – дивіться нижче.
На особистій сторінці в інстаграмі юна артистка показала фото із заручин. На світлинах зірка позувала з каблучкою та коханим.
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Схоже, Ірина Кудашова незабаром вийде заміж. Акторка опублікувала фото після пропозиції.
Ну що ж, приймаю вітання. Нарешті,
– написала дівчина.
Вона додала, що пропозицію руки і серця отримала 16 серпня. На окремому фото Ірина ближче показала заручальну каблучку з камінчиком.
Ірина Кудашова заручилася / Фото з її інстаграму
На знімках Ірина виглядає щасливою в обіймах коханого. Хлопець тримає в руці повітряну кульку з написом: "Вона сказала так".
Очевидно, пропозиція була зроблена на знімальному майданчику. Про це стало зрозуміло з коментарів акторки та режисера.
"Вітаю! Так приємно, що ви вирішили оголосити це прямо на знімальному майданчику!", – написав режисер та продюсер Нікіта Торжевський. "Дякую, що дозволив це зробити", – відповіла Кудашова.
Можливо, коханий Ірини також актор. Проте зірка поки не розсекречує ім’я свого обранця. Крім того, спільне фото з ним Кудашова показала вперше, тож невідомо, як довго пара в стосунках.
Ірина Кудашова з коханим / Фото з її інстаграму
У коментарях шанувальники засипали акторку привітаннями:
- "Іра, вітаємо щиро".
- "Будьте щасливі".
- "Ого! Які ви милі".
- "Щиро вітаю. Щасливого життя вам".
- "Це дуже прекрасна новина".
- "Вітання! Будьте щасливі разом, великого кохання на все життя".
Що відомо про Ірину Кудашову
- Дівчині лише 22 роки. Вона з дитинства мріяла про професію акторки і навіть прогулювала уроки в школі, аби сходити до театру.
- Іра відвідувала театральний гурток і вже незабаром отримала одну з головних ролей у серіалі про українських підлітків "Школа". На момент зйомок дівчині було 19 років.
- З того часу молода акторку знялася у багатьох фільмах та серіалах, зокрема "Нове життя Василини Павлівни", "Секс, інста і ЗНО", "Інший Франко" тощо. А навесні 2024 року на екрани має вийти кіно "Смак свободи", в якому Ірина Кудашова зіграла головну роль.