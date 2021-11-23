Ірина Горова пояснила, чому не продюсує Дантеса і не дає Дорофєєвій записати з ним дует

Продюсерський центр Mozgi Entertainment займається найпопулярнішими артистами українського шоу-бізу, зокрема Надею Дорофєєвою. Ірина Горова зізналась, що хотіла затягти в команду чоловіка співачки Володимира Дантеса, однак він вирішив розвиватися сам.

У жовтні 2019 року Володимир Дантес повернувся в шоу-бізнес як співак. Свій сольний шлях він розпочав з пісні "Теперь тебе 30" і завоював велику фан-аудиторію. Ексдружина Потапа Ірина Горова зізнається, що Mozgi Entertainment не проти співпрацювати з артистом, але він не пристає на їхні пропозиції.

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Він такий самодостатній, що я навколо нього танцюю, танцюю… Він уже не артист-початківець, який проситься "будь ласка, візьміть",

– зізналась Ірина Горова.

Володимир Дантес на сцені / Фото з інстаграму співака

Однак продюсерка не ображається на Дантеса. У Mozgi Entertainment нібито готові інвестувати у творчість Дантеса чи допомагати в інших робочих питаннях.

"Іра казала: "Було б прикольно, якби Вова випускав треки через нашу компанію". Він вже просто почав сам, і мені теж подобається, що він сам пробує. Він від цього більше кайфує", – додала Надя Дорофєєва.

Чому Дантес досі не записав дует з Надею Дорофєєвою

зараз Mozgi Entertainment продюсує усього чотирьох артистів –таяк сольного виконавця.

Відколи Володимир Дантес повернувся на сцену, публіка чекає на його дует з дружиною Надею Дорофєєвою. Однак за два роки цього досі не відбулось. Співачка зізналась, що Ірина Горова ніколи не пропонувала їм записати дует, а без її дозволу він не відбудеться.

Я не знаю, чому ми з Вовою не робимо дует. Може тому, що нас всі дуже про це просять… Мені так хотілося, щоб його сприймали окремо від мене, а мене – окремо від нього,

– зізналась Надя Дорофєєва.

Однак зірка всіма силами допомагає Дантесу прорватися в перший ешелон шоу-бізу. Вона навіть написала чоловіку пісню Suka, яка ввійшла до його першого сольного альбому.