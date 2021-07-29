Ірина Федишин заспівала в дуеті з чоловіком: зворушлива прем'єра "Не кохав"

З нагоди 15-річчя подружнього життя зіркова пара заспівала дуетом. Ірина Федишин і Віталій Човник написали пісню "Не кохав", яку виконали разом. Вони знялись у зворушливому кліпі, вдруге примірявши весільні вбрання.

У 15 річницю шлюбу Ірина Федишин і Віталій Човник приголомшили публіку довгоочікуваною прем'єрою. Подружжя нарешті заспівало в дуеті! Ба більше, текст пісні "Не кохав" вони створювали разом, а музику написала сама співачка.

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29 липня ми з Віталієм повінчалися. Цю пісню написали разом. Ми дякуємо Господу, що маємо одне одного,

– чуттєво зізналась Ірина Федишин.

Пара зняла проникливий кліп, в якому постала в образах наречених:

співачка приміряла пишну білу сукню зі шлейфом, оголеною спиною і спокусливим декольте. Ірина Федишин підібрала блискучі аксесуари й зробила елегантну зачіску з легкими локонами. Як справжня наречена, свій look вона довершила весільним букетом з піонами;

чоловік і продюсер зірки одягнув класичний чорний костюм трійку та білу сорочку з метеликом.

На початку червня артистка розповідала, що готується до другого весілля з Віталієм Човником. Вона пообіцяла, що це буде не сімейно-родинне весілля, а дуже великий сюрприз. Так, 30 липня зірка покаже концертне шоу "Велике весілля".

До слова, у кліпі на пісню "Не кохав" сім'я знялась у повному складі. Разом з Іриною Федишин і Віталієм Човником у кадрі з'явились сини Юрчик та Олежик. Хлопці в ошатних вбраннях вручили зірковій мамі величезний букет троянд.

Ірина Федишин і Віталій Човник – Не кохав: дивіться відео онлайн