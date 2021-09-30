Ірина Федишин належить до тих зірок шоу-бізнесу, для яких сім'я понад усе. В мережі вона часто публікує зворушливі світлини та ділиться яскравими сімейними моментами.

Дивіться також Ірина Федишин прогулялася Львовом: фото співачки в яскравому піджаку

Фото Ірини Федишин з мамою

Зіркова матуся та її донька сфотографувалися на подвір'ї заміського маєтку. Ірина Федишин постала перед камерою в костюмі м'ятного кольору, що складався з топу та штанів. Такий look поєднала з білим взуттям на високій підошві. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах.

Мама співачки позувала в чорних штанах, білій блузці та шкіряній куртці. Біляве волосся вона також легко вклала, а на обличчі зробила бездоганний макіяж. У руках жінка тримала великий букет квітів.



Ірина Федишин з мамою / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин з мамою / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Ірини Федишин: Моя мама! Мій Всесвіт! Як це важливо, сповна відчувати материнську любов! Бо ця любов робить мене щасливою та успішною у цьому житті! Я вже така доросла, але без вас ніяк! Без вашої підтримки, люблячих слів, турботи, мудрих порад, без вашої любові! Ви мене надихаєте, мотивуєте, розраджуєте! Тільки вам я можу довірити свої найпотаємніші переживання! Вдячна Богові, що ви є у мене! Прошу у Нього для Вас здоров'я, радості, спокою, добра, любові та довгих років життя!

З днем народження, моя матусю!