Ірина Федишин зачарувала стильним образом у рожевому жакеті: гарний знімок

Популярна українська співачка Ірина Федишин оприлюднила новий знімок. Вона захопила образом у стильному рожевому жакеті. Також зірка привітала з 8 Березня.

Відома українська співачка Ірина Федишин привітала жінок з 8 Березня. Вона оприлюднила красиві фото, де постала в стильному образі.

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Образ Ірини Федишин

Артистка для нової зйомки обрала трендовий яскраво-рожевий жакет на довгий рукав. Вбрання зірки було довгим, але дозволило похизуватися стрункими ніжками. А широкий пояс із золотистою пряжкою вдало підкреслив тендітну талію.

Ірина Федишин доповнила аутфіт білими туфлями на високих підборах, що робило образ більш елегантним. Співачка прикрасила вуха масивними круглими сережками, а шию – тонким ланцюжком з делікатними підвісками.

Довге біляве волосся знаменитість розпустила та вклала ніжними хвильками. Вдалий макіяж завершив look Ірини Федишин. Артистка підкреслила очі чорними стрілками й тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Хтось святкує, хтось не святкує. Але коли чоловіки кажуть теплі слова і дарують квіти - це так приємно. Усіх зі святом. Нехай у серці завжди буде весна!

– привітала Ірина Федишин.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

У коментарях співачку засипали компліментами та привітали у відповідь: