Тіло досі на фронті, – Ірина Федишин розповіла, чому приховує від бабусі смерть брата

На початку лютого співачка Ірина Федишин розповіла про двоюрідного брата Романа Климковича, який загинув у боях під Соледаром. Його тіло досі не змогли забрати з поля бою.

Федишин зізнається, що вона з сім'єю вирішили поки не розповідати бабусі про смерть Романа. Раніше артистка показала останнє спільне фото з братом.

До теми Ірина Федишин повідомила про загибель земляка-бійця ЗСУ, якому допомогла з авто

Ірина наголосила, що двоюрідний брат пішов добровольцем після початку повномасштабного вторгнення. Йому було лише 34 роки.

Проте зірка досі не розповіла трагічну новину своїй 83-річній бабусі.

Бабуся ще не знає, що її любимчик Ромчик загинув… Є страх щодо того, як вона перенесе цю звістку. Хоча вона вже декілька разів питала за нього. Ми розуміємо, що вона має знати, але боїмося... Вона багато молиться за нього, це зараз теж потрібно,

– повідомила Федишин.

Ірина також поділилася скріном останньої переписки з братом. Тоді вона відправляла йому фото з бабусею на Святий вечір. "Ця переписка завершилася словами від Ромчика: "Вітання від мене всім!!!", – розповіла співачка.

Артистка також поділилася відео та фото свого брата, коли він передавав привіт з фронту.

Тіло Романа досі не забрали

Співачка додала, що їм поки не вдалося забрати тіло брата.

Ви мене також питали, чи вдалося забрати тіло. Не вдалося. Ми чекаємо,

– сказала Ірина.

Ще в лютому артистка розповідала, що тіло Романа лежало в окопі, який, за словами побратимів, оточений з трьох сторін.

У коментарях шанувальники Ірини порадили їй розповісти правду бабусі та не приовувати сумну новину про смерть її онука.

Федишин також розповіла, що передасть на фронт бронежилет покійного брата.

"Зараз у мене є пам’ятний бронежилет мого брата, який загинув за Україну. Він певний час його носив на початку, а потім йому вже видали у військовій частині, і він його повернув. Зараз ми відправимо його одному із захисників", – відповіла вона.

Нагадаємо, що співачка востаннє бачилася з Романом Климковичем, коли у січні його відпускали додому на 10 днів. Він встиг провідати бабусю та зайти в гості до Федишин. За словами співачки, чоловік ніби передчував біду, бо не міг наговоритися.

До слова, Ірина Федишин з початком війни зайнялася волонтерством. Часто зірку можна було зустріти за плетенням сіток, також вона готувала їсти для переселенців. З часом Ірина Федишин повернулась до творчості. Вона їздила містами України та співала для українців, які були змушені залишити свої будинки. Також зірка їздила й за кордон і збирала кошти для ЗСУ.