В одному з продуктових магазинів Микуличина (село біля Яремче) грали пісні Ірини Федишин, як згодом виявилося, незаконно. За це власника закладу оштрафували на 114 тисяч гривень. Після цього на саму співачку звалилась хвиля критики.

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Ірина Федишин прокоментувала скандал

Виконавиця вирішила пояснити, чому ситуація склалась саме так. Вона зазначила, що будь-який комерційний заклад повинен мати ліцензію на використання композицій. Натомість власник магазину не мав цієї ліцензії й не сплачував роялті.

"До речі, таких судових справ по різних артистах в Україні є дуже багато. В Україні діє закон про захист авторського права, який у цій ситуації порушили. Подобається цей закон комусь чи не подобається – це вже інший бік медалі. Мені, як і вам, суто по-людськи, шкода власника, тому що сума не маленька", – наголосила Ірина Федишин.

Після того, як зірка дізналась про таку велику суму штрафу, вона звернулась до компанії, якій належать авторські права за пісні Ірини Федишин. Там розповіли, що власник магазину ще з березня відмовлявся отримувати ліцензію, а отже – порушував закон. Спочатку йому прийшло звичайне попередження, але коли нічого не змінилося, довелося подавати до суду.

У нас в Україні не звикли платити за музику. Хоча за кордоном такий закон діє. Ви приходите в ресторан, магазин, салони краси. Ви не хочете сидіти "на німо", ви хочете слухати музику. Відповідно цю музику треба створити, треба комусь прикласти працю,

– зазначила артистка.

Ірина Федишин додала, що ліцензію мають отримати будь-які заклади за виконання будь-чиїх пісень, як українських, так й іноземних.

Текст публікації Ірини Федишин

Друзі, хочу сказати одразу, усі, хто збирається розводити "бардак" у коментарях у мене на сторінці, скориставшись ситуацією і не до кінця розуміючи її, але дозволяти собі писати образи у мою сторону, одразу будуть заблоковані.

По-перше: усі мої авторські права належать компанії Best music, відповідно не я подавала позов на власника і судилася з ним! І про все це дізналася тоді, коли дізналися і ви! А виявляється уся ця справа тягнеться, ще з березня. І ніхто до мене не звертався, щоб якось посприяти у її вирішенні. Але тепер, коли дійшла справа до рішення суду, хтось вирішив усю злість зігнати на мені. Багато ЗМІ, щоб підігріти інтерес, подали інформацію так, що люди, не розуміючи ситуації, сприйняли все так, що за пісні Ірини Федишин наклали штраф. А насправді справа не в піснях, а в тому, що власник магазину не мав ліцензії на використання будь-яких творів. До речі, таких судових справ по різних артистах в Україні є дуже багато.

По-друге: в Україні діє закон про "Захист авторського права", який у даній ситуації порушили. Подобається цей закон комусь чи не подобається – це вже інша сторона медалі.

По третє: мені як і Вам, чисто по-людськи, шкода власника, тому що сума не маленька. І я спитала у компанії, як так? Чому справа дійшла до суду і до такого великого штрафу? На що мені відповіли, що людину повідомили, що вона порушує закон, і спершу обійшлося просто попередженням. Запропонували укласти договір на отримання ліцензії. Але людина відмовилася і продовжувала далі порушувати закон. Відповідно закінчилося все рішенням суду.

По-четверте: щоб не потрапити у таку ситуацію інформація для тих, хто цього не знає. Усі магазини, ресторани, готелі та інші комерційні заклади по Закону України мають мати ліцензію на трансляцію будь-якої музики у себе в закладі. Хто б там не співав, чи україномовний чи іноземний виконавець – це не міняє суті справи!