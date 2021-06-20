Ірина Федишин вразила зухвалим образом у відвертому топі та джинсах: фото

Відома українська співачка Ірина Федишин поділилась з шанувальниками новим знімком. Зірка продемонструвала сміливий образ у чорному топі та білих джинсах.

Успішна українська артистка Ірина Федишин активно веде інстаграм-блог, де ділиться новинами та моментами зі свого життя. Днями вона опублікувала нову світлину на особистій сторінці.

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Образ Ірини Федишин

Виконавиця позувала перед об'єктивом на підвіконні, задумливо дивлячись у вікно. Для нового аутфіту вона приміряла чорний топ з камінцями та стрічкою на тонких бретелях та з відвертим декольте, що підкреслювало пишні груди.

Ірина Федишин поєднала верх з білосніжними джинсами з торочками, підкоривши колірною гамою вбрання. Зірка не доповнювала образ аксесуарами.

Співачка розпустила пишне біляве волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі Ірина Федишин зробила вишуканий макіяж. Вона підкреслила очі блискучими тінями та нафарбувала губи рожевою помадою.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Реакція мережі

Шанувальники позитивно відреагували на новий образ Ірини Федишин. У коментарях під фото вони засипали зірку компліментами: