Ірина Федишин щодня тішить шанувальників яскравими світлинами та новинами з творчого життя. Вона повертається до звичного концертного графіка, а також приготувала для фанатів багато музичних новинок.

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Ніжний look Ірини Федишин

Співачка позувала в ніжній фотосесії, сидячи біля рояля. Вона одягнула білий топ на тонких бретелях, а поверх нього сорочку білого кольору, яку не застібала. Вбрання оголило довгі стрункі ноги та плечі знаменитості, що додало образові ще більше звабливості та жіночності.

Волосся красуня-білявка вклала в локони та забрала набік. На обличчі вона зробила виразний макіяж з темними тінями на повіках і коричневою помадою на губах. З прикрас її look довершили вишукані довгі сережки з камінчиками.

В руках Ірина тримала букет ніжно-рожевих тюльпанів. Вони додали фотографії особливого літнього шарму.



Ніжний look Ірини Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

У коментарях підписники Федишин зазначають, що така світлина дуже гарна.