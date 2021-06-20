Успешная украинская артистка Ирина Федишин активно ведет инстаграм-блог, где делится новостями и моментами из своей жизни. На днях она опубликовала новую фотографию на личной странице.

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Образ Ирины Федишин

Исполнительница позировала перед объективом на подоконнике, задумчиво глядя в окно. Для нового аутфита она примерила черный топ с камнями и лентой на тонких бретелях и с откровенным декольте, подчеркивающее пышную грудь.

Ирина Федишин совместила верх с белоснежными джинсами с бахромой, покорив цветовой гаммой одежды. Звезда не дополняла образ аксессуарами.

Певица распустила пышные белокурые волосы и уложила их нежными волнами. На лице Ирина Федишин сделала изысканный макияж. Она подчеркнула глаза блестящими тенями и накрасила губы розовой помадой.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Реакция сети

Поклонники положительно отреагировали на новый образ Ирины Федишин. В комментариях под фото они засыпали звезду комплиментами: