Успешная украинская артистка Ирина Федишин активно ведет инстаграм-блог, где делится новостями и моментами из своей жизни. На днях она опубликовала новую фотографию на личной странице.
Смотрите также Ирина Федишин ошеломила образом в белой рубашке и с тюльпанами: нежное фото
Образ Ирины Федишин
Исполнительница позировала перед объективом на подоконнике, задумчиво глядя в окно. Для нового аутфита она примерила черный топ с камнями и лентой на тонких бретелях и с откровенным декольте, подчеркивающее пышную грудь.
Ирина Федишин совместила верх с белоснежными джинсами с бахромой, покорив цветовой гаммой одежды. Звезда не дополняла образ аксессуарами.
Певица распустила пышные белокурые волосы и уложила их нежными волнами. На лице Ирина Федишин сделала изысканный макияж. Она подчеркнула глаза блестящими тенями и накрасила губы розовой помадой.
Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Реакция сети
Поклонники положительно отреагировали на новый образ Ирины Федишин. В комментариях под фото они засыпали звезду комплиментами:
- "Какая красивая девушка";
- "Очень красива";
- "Вы невероятная красавица, ну и, конечно, ваша песня очаровательная";
- "Красотка";
- "Великолепная";
- "Такая нежная";
- "Круто, как всегда".