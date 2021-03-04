Ірина Федишин вразила образом у чорній сукні та з новою зачіскою: фото

Відома українська співачка Ірина Федишин відвідала програму "Ранок". Вона продемонструвала незвичний образ у чорній елегантній сукні та з новою зачіскою.

Популярна українська співачка Ірина Федишин поділилась на своїй сторінці новими фото. Зірка показала новий образ у студії програми "Ранок з Інтером" й оголосила про вихід нової пісні.

Дивіться також Катерина Кухар зачарувала образом у пишній сукні: фото

Образ Ірини Федишин

Співачка цього разу обрала доволі незвичне вбрання та навіть постала з новою зачіскою. Ірина Федишин позувала перед камерою в розкішній чорній сукні з довгою спідницею та вирізами до стегон.

Look зірки вийшов доволі пікантним, оскільки вона засвітила бездоганну талію та стрункі ніжки. Вбрання вона поєднала із туфлями на високих підборах у тон. Ірина Федишин прикрасила шию блискучим аксесуаром.

Стилісти зробили артистці оригінальну зачіску, піднявши довге волосся доверху й вклавши його пишними хвильками. Розкішний образ знаменитості завершив макіяж. Вона нафарбувала очі коричневими тінями й підкреслила губи матовою бежевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

У коментарях по-різному відреагували на аутфіт Ірини Федишин. Одні вважають, що зірка виглядала вишукано, інші ж засудили її за надмірну відвертість.