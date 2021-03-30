Ірина Федишин вразила ніжним образом у бежевому костюмі: фото

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Джерело:

інстаграм Ірини Федишин

Українська співачка зі Львова Ірина Федишин вкотре показала шанувальникам свій look of the day. Артистка позувала у бежевому костюмі та зачарувала ніжністю.

Ірина Федишин є однією з найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона активно ділиться світлинами в мережі, показує варіанти аутфітів. Диктує сучасні тренди своїм підписницям.

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Ніжний look Ірини Федишин

Виконавиця постала перед камерою у штанному костюмі бежевого кольору. Під нього одягнула блискучий топ в тон. Вбрання мало звабливе декольте та підкреслило фігуру знаменитості.

Серед аксесуарів образ Ірини доповнили масивний браслет і довгі сережки з перлами. Біляве волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах.

Бережіть тепло своєї душі. Не витрачайте його на смуток, злість та образи. Адже воно гріє не тільки вас, але й ваших близьких. Гарного усім дня!
– написала в публікації Федишин.

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Підписники зірки не залишають таку публікацію без уваги та активно коментують.

  • "Неймовірна! Вам дуже личить цей образ! Вам також гарного дня, чудового самопочуття та позитивного настрою";
  • "Красунечка";
  • "Вам також всього найкращого! Від вас завжди віє теплом, ніжністю, радістю, любов'ю".

Неймовірна Вам дуже личить цей образ Вам також гарного дня, чудового самопочуття та позитивного настрою