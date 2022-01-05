Ірина Федишин відпочиває в Буковелі з чоловіком і синами: відео з Карпат

Після робочого Нового року Ірина Федишин влаштувала зимові канікули в Буковелі. На люксовий курорт вона поїхала святкувати день народження чоловіка, а компанію їм склали сини та друзі.

На відпочинок між новорічними корпоративами та різдвяним туром в Ірини Федишин є всього кілька днів, тож проводить вона їх яскраво. Взявши приклад з зіркових колег, співачка поїхала в Буковель з сім'єю та друзями.

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На гірськолижному курорті в Карпатах вони святкують день народження чоловіка, а за сумісництвом продюсера артистки Віталія Човника. Він відзначав його 3 січня.

Так склалося, що ми не плануючи приїхали святкувати день народження мого чоловіка Віталія і водночас покататися на лижах. Вже завтра повертаємося додому святкувати Різдво,

– поділилась Ірина Федишин.

У Буковелі співачка цілий день каталася на лижах з коханим і синами, а ввечері вся їхня компанія влаштувала атмосферні посиденьки з шампанським біля каміна та ялинки.

"Та романтика, яка часто в моїй голові. Вечір, за вікном засніжені гори, у каміні потріскують дрова, на ялинці мерехтять вогники. І найголовніше – відчуття любові та обійми коханого чоловіка", – романтично підписала Ірини Федишин.

Ірина Федишин з чоловіком у Буковелі / Фото з інстаграму співачки

Ірина Федишин з чоловіком у Буковелі / Фото з інстаграму співачки