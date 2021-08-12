Ірина Федишин відпочиває в Болгарії: фото

Українська співачка Ірина Федишин з чоловіком, батьками і дітьми на море. Для літньої відпустки сім'я обрала спекотну Болгарію. Зірка вже встигла сфотографуватися на узбережжі й поділитися знімками з шанувальниками.

Поки сезон літніх відпусток у розпалі, знаменитості активно поширюють світлини з українських і закордонних курортів. Ірина Федишин прагнула відпочити на березі моря з найріднішими і її мрія здійснилася.

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Образ Ірини Федишин

Артистка позувала на камеру на набережній. Для прогулянки вона обрала короткі джинсові шорти та блакитний верх від купальника. Такий одяг поєднала з білим літнім взуттям.

Волосся артистка вклала у легкі локони, які гарно майоріли на вітрі. На обличчі зробила макіяж з акцентом на губах.



Пляжний look Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки



Пляжний look Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки

Ірина Федишин у Болгарії

Зірка зізналася, що сумнівалася в тому, що цього літа вдасться відпочити на морі. Коли з'явилася можливість, Ірина вирішила все-таки відправитися на відпочинок.

Текст публікації Ірини Федишин:

Думала, що цього літа вже не побуваю на морі. Але з'явилося вільне віконечко і, довго не думаючи, ми зібрали речі, сіли в авто й поїхали. Хотіли так, щоб було зручно з дітками й не дуже далеко. Розглядали Хорватію, але нашим великим бусом горами та вузькими вуличками не дуже зручно. У Чорногорію потрібно летіти, а часу обирати путівки й дні вильоту з Києва не було. Туреччина горить, а в Грецію далеко на авто. Нам просто хотілося сімейного відпочинку. Тому ми взяли батьків, сіли в автомобіль і поїхали у Болгарію.

Сонячна країна, тепле море, смачна їжа, приємні ціни. Заряджаємося позитивними емоціями та кайфуємо від часу, проведеного разом. А це так круто, відпочивати з найріднішими.