Ірина Федишин в Туреччині позувала в шортах і корсеті: фото з відпустки

Українська співачка Ірина Федишин разом із чоловіком і синами відпочиває в Туреччині. Артистка ділиться яскравими світлинами, на яких показує моменти з відпустки, у соціальних мережах.

Поки в Україну йде холод, Ірина Федишин з найріднішими відправилася до моря. Там вона не лише ніжиться на сонечку, а й демонструє красиві аутфіти під час прогулянок.

До теми Ірина Федишин з чоловіком і синами відпочиває в Туреччині: відео з відпустки

Образ Ірини Федишин у відпустці

Виконавиця позувала в надзвичайно красивій локації, одягнувши короткі джинсові шорти та корсет малинового кольору. Таке вбрання було дуже спокусливим і підкреслило витончену фігуру знаменитості. З взуття Ірина надала перевагу білим кросівками.

На світлинах Федишин, як завжди, усміхалася. Волосся вона вклала у ледь помітні локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах.



Ірина Федишин у Туреччині / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у Туреччині / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у Туреччині / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у Туреччині / Фото з інстаграму співачки