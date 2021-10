Ірина Федишин у светрі та штанах позувала на дорозі: фото осіннього образу

Популярна співачка Ірина Федишин влаштувала фотосесію під час дороги. Вона з чоловіком і дітьми зупинилася на узбіччі та ефектно позувала на трасі. Зірка показала осінній образ, поставши перед камерою у теплому светрі та штанах.

Виконавиця обожнює ділитися з прихильниками кадрами, на яких демонструє різноманітні аутфіти. Часто вона показує look of the day, надихаючи шанувальниць на цікаві образи.

Осінній look Ірини Федишин

Артистка сфотографувалася на дорозі в атмосферному образі. Вона постала перед камерою у штанах світло-зеленого кольору та теплому коричневому oversize светрі. Такий аутфіт Ірина поєднала з білими кросівками з масивною підошвою.

Волосся зірка зібрала у недбалий пучок ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж зробила легкий у натуральних відтінках.

"Зупинилися пофотографуватися. Добре, коли в тебе закоханий фотограф", – підписала знімки Ірина.



Ірина Федишин фотографувалася на дорозі / Фото з інстаграму співачки



