Ирина Федишин в свитере и брюках позировала на дороге: фото осеннего образа

Популярная певица Ирина Федишин устроила фотосессию во время дороги. Она с мужем и детьми остановилась на обочине и эффектно позировала на трассе. Звезда показала осенний образ, представ перед камерой в теплом свитере и брюках.

Исполнительница любит делиться с поклонниками кадрами, на которых демонстрирует различные аутфиты. Часто она показывает look of the day, вдохновляя поклонниц на интересные образы.

Смотрите также Ирина Федишин с мужем и сыновьями прогулялась по Львову: семейные фото

Осенний look Ирины Федишин

Артистка сфотографировалась на дороге в атмосферном образе. Она предстала перед камерой в штанах светло-зеленого цвета и теплом коричневом oversize свитере. Такой аутфит Ирина соединила с белыми кроссовками с массивной подошвой.

Волосы звезда собрала в небрежный пучок сзади, оставив лишь несколько прядей, которые падали на лицо. Макияж сделала легкий в натуральных оттенках.

"Остановились пофотографироваться. Хорошо, когда в тебя влюблен фотограф", – подписала снимки Ирина.



Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы



Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы



Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы



Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы



Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы

, недавно Ирина показала новую кровать, которую приобрела в комнату сыновей. Тогда артистка позировала дома в спортивном костюме красного цвета.