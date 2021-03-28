Купання в чанах і пікнік на річці: як Ірина Федишин відпочила в Карпатах – фото і відео

Співачка Ірина Федишин провела весняний вікенд в Карпатах, куди поїхала з сім'єю. З чоловіком, синами і батьками артистка була пікніку на березі гірської річки та купалася в гарячих чанах.

Популярна артистка зі Львова часто проводить вихідні в Карпатах. Цього разу Ірина Федишин зупинилася в 3-зірковому готелі в селищі Славське та показала сімейний відпочинок понад 370-тисячній аудиторії в мережі.

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Як Ірина Федишин провела вихідні в Карпатах

Компанію співачці склали чоловік-продюсер Віталій Човник, сини Юрій та Олег, батьки та друзі з дітьми. Разом вони активно проводили час в горах. У перший день в Карпатах велика компанія влаштувала пікнік на березі гірської річки – смажили сосиски на багатті та насолоджувалися фантастичними пейзажами.

Для відпочинку на природі Ірина Федишин обрала стильний аутфіт – світлі джинси, асиметричний жовтий светр в рубчик і біле зимове взуття на шнурівці. Волосся білявка залишила розпущеним, зробила легкий денний макіяж і накинула чорний пуховик з білим хутряним коміром.

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Після пікніка сім'я Ірини Федишин відправилася в гарячі карпатські чани, в яких відпочивала з виглядом на гори, а день завершила в басейні. У неділю вранці на них чекала несподівана зміна погоди – замість теплого весняного сонця повернулася зима. Тому нові фото співачка зробила вже на тлі лапатого снігу. Вона позувала на терасі в костюмі карамельного кольору та зі стильною хустинкою, якою зібрала волосся.

"Погода з різницею в один день. Вчора було сонце і весна, а сьогодні знов прийшла зима", – поділилася артистка.

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Нагадаємо, остання мандрівка Ірини Федишин була в Одесу, де вона виступила з концертом. Тоді співачка оприлюднила атмосферне відео, якому позувала на березі моря в червоному пуховику.