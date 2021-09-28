Ірина Федишин прогулялася Львовом: фото співачки в яскравому піджаку

Популярна українська співачка Ірина Федишин потішила фотографіями з прогулянки рідним Львовом. Оскільки на вулиці було сонячно, то виконавиця додала образу яскравих фарб, одягнувши піджак кольору фуксії.

Ірина обожнює Львів і наразі не планує, як більшість її колег, жити у столиці. Вона отримує неабияке задоволення від прогулянок вулицями стародавнього міста, а також демонструє там різноманітні аутфіти.

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Новий look Ірини Федишин

У Львові хоча й прохолодно, але сонячно, тому артистка не втрачає нагоди додавати в осінні образи яскраві акценти. Днями вона прогулялася містом у чорних обтислих штанах, кофті та яскравому піджаку кольору фуксії. Такий образ зірка поєднала з чорно-білими кросівками.

Серед аксесуарів аутфіт Федишин довершила стильна чорна сумочка. Волосся виконавиця вклала у легкі локони, а на обличчі зробила бездоганний повсякденний макіяж.



Ірина Федишин на прогулянці Львовом / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин на прогулянці Львовом / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин на прогулянці Львовом / Фото з інстаграму співачки

"Фоловери" львівської співачки не залишають поза увагою жоден її допис у соцмережах. Цей не став винятком. Федишин вкотре засипали приємними словами.