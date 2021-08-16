Ірина Федишин прогулялася з чоловіком: яскраві фото з Болгарії

Співачка зі Львова Ірина Федишин поділилася новими світлинами з сімейного відпочинку в Болгарії. Знаменитість разом із чоловіком прогулялася Старим Несебром і зробила декілька яскравих кадрів біля красивої архітектури.

Сезон літніх відпусток продовжується. Знаменитості все частіше діляться світлинами з відпочинку на березі моря чи океану. Серед тих, хто насолоджується теплими літніми днями закордоном, є й Ірина Федишин. Несподівано для самої себе зірка поїхала в Болгарію.

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Нові фото Федишин з Болгарії

Виконавиця відправилася на романтичну прогулянку з коханим. Ірина опублікувала фото, на яких разом із Віталієм позувала на тлі гарної архітектури та квітів. Зірка гуляла стародавнім містом у чорному костюмі з кольоровим принтом, що складався з довгої спідниці з розрізом на нозі та топу на широких бретелях. Федишин поєднала таке вбрання з легким літнім взуттям на низькій підошві.

Серед аксесуарів її look довершили масивне кольорове намисто та браслет. Довге біляве волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою ніжно-рожевого кольору на губах.



Ірина Федишин у Болгарії / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин з чоловіком у Болгарії / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у Болгарії / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у Болгарії / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Ірини Федишин:

Вчора погуляли Старим Несебром. Неймовірно красиво! Архітектура просто зачаровує! Самі цього не знаючи, потрапили на День міста. Побували на святковому концерті. Для мене було незвично не співати, а бути серед глядачів. Спробували болгарську кухню та просто гарно провели вечір.