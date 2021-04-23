Ірина Федишин приголомшила зухвалим аутфітом: фото зірки в сукні та масивних черевиках

Відома українська співачка зі Львова Ірина Федишин відкрита перед фоловерами, а тому часто публікує різноманітні фото. Цього разу зірка вразила мережу новим образом.

Популярна артистка Ірина Федишин оприлюднила нову світлину на особистій сторінці. Підписники залишають безліч коментарів під дописом.

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Образ Ірини Федишин

Зірка сміливо позувала на кріслі. Вона постала перед об'єктивом у яскравій жовтій сукні з пишною спідницею та відвертим декольте. Зверху Ірина Федишин неочікувано накинула чорну шкіряну куртку. Таке вбрання співачка поєднала з чорними високими черевиками на масивній підошві.

Сміливий look знаменитість доповнила світлим браслетом на руці та великими сонцезахисними окулярами із дзеркальними скельцями. Увагу привертав і червоний насичений манікюр.

Ірина Федишин зібрала волосся в неакуратний високий пучок, а на обличчі зробила макіяж. Зірка підкреслила губи фіолетовою помадою.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Реакція мережі

Зухвалий образ зірки розбурхав мережу. Шанувальники артистки засипають її фото коментарями: