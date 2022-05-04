Ірина Федишин пригадала, як на неї накинулися фанати зрадниці Ані Лорак

У березні Ірина Федишин засудила Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні. Вона сказала, що гастролерка – "дно", а її позиція – "ноу комент". Як з'ясувалося, після цієї заяви на львів'янку наїхали фанати зрадниці.

Усі 8 років війни Ані Лорак виступала на Росії та хизувалася дружбою з зірками-путіністами, а після всього цього збирала аншлаги в Одесі. В Україні в неї досі така сильна фан-база, що її прихильники "накинулися" на Ірину Федишин у соцмережах. Однак усі засліплені фанати вже відправилися в бан.

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Ірина Федишин про скандал з Ані Лорак

Я не чіпала першою Ані Лорак, мене просто запитали про неї журналісти. Я не очікувала, що на другий день набіжать її фанати, але мені все одно зараз. Всіх заблокувала і видалила,

– зізналася Ірина Федишин.

Ба більше, зірка вважає, що на третій місяць війни українці мають викреслити Ані Лорак зі своєї пам'яті, адже вона "вже давно себе дискредитувала, всі вже знають, хто вона така". Однак Лорак не єдина, кому, на думку Федишин, немає місці в шоу-бізі. Вона пропонує забути усіх, хто промовчав про напад Росії.

"Ті люди, які промовчали в такий важкий час, коли стільки вбито людей, дітей, українці в такому жаху, ці люди не мають майбутнього в Україні як публічні люди. Вони мали можливість, але промовчали. Я не поважаю їхню творчість, не хочу чути їхніх пісень, для мене вони пусте місце", – різко заявила артистка.

Що Ірина Федишин казала про Ані Лорак

раніше Ірина Федишин зізналася, що має "почуття огиди" не лише до артистів-зрадників, а й до російськомовних пісень загалом.

Мовчання Ані Лорак Федишин прокоментувала в інтерв'ю ютуб-каналу Rostyslove Production. Тоді львів'янка заявила, що гастролерка – "дно".

Це дно. Це ноу комент. Коли гинуть тисячі людей, коли вмирають безневинні діти. Людське життя безцінне. Чим вона керується? Намагання знову сидіти на тих двох стільцях. Цей варіант точно вже не пройде. Україна цього не пробачить і не забуде,

– сказала Ірина Федишин у березні.

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