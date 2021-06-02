Ірина Федишин позувала у ніжно-рожевій сукні: фото з синами

Популярна співачка зі Львова Ірина Федишин позувала у ніжній фотосесії з синами. Для зйомки артистка обрала ніжно-рожеву сукню, які підкреслила її струнку фігуру та жіночність.

Ірина Федишин є однією з найвідоміших матусь в українському шоу-бізнесі. Вона часто з'являється на публіці разом із синами та публікує спільні фото.

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Look співачки на фотосесії з синами

Виконавиця поділилася серією зворушливих фото зі зйомки, на якій позувала разом із синами – Юрчиком та Олежиком. Знаменита матуся постала перед об'єктивом у довгій сукні ніжно-рожевого кольору. Вбрання було без рукавів, мало спокусливий виріз на нозі та підкреслило усі принади витонченої фігури Ірини.

Вона поєднала сукню з туфлями на підборах. Біляве волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж у коричневих відтінках. Довершили жіночний аутфіт неймовірно красива прикраса на шиї та браслет.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

У коментарях підписники співачки засипали її та синів компліментами. Вони не оминають увагою жоден допис і цей не став винятком.