Ірина Федишин зачарувала рідкісним фото з батьками
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Співачка Ірина Федишин привітала маму з днем народження. З цієї нагоди артистка вперше за тривалий час опублікувала спільне фото з найріднішими.
Зараз Ірина Федишин часто виступає на благодійних гастролях за кордоном. Однак вона продовжує ділитися з шанувальниками яскравими сімейними моментами.
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Рідкісне фото Ірини Федишин з батьками
У день народження матері виконавиця опублікувала рідкісне фото, на якому позувала з найріднішими. Ймовірно, це селфі Ірина зробила під час спільного відпочинку в Карпатах. До війни сім'я любила їздити у спільні відпустки, проводити час разом.
Мамо, щиро вітаю з днем народження. Сьогодні серед усіх важких новин, коли, як ніколи, розумію цінність кожної хвилини, хочу вкотре сказати, що люблю вас і тата дуже сильно. Нехай Господь дарує міцне здоров'я, довгі, щасливі роки життя та мир і перемогу нашій Україні,
– написала Ірина під фото.
Ірина Федишин з батьками / Фото з інстаграму співачки
На світлині всі троє щиро усміхаються. Тепер розуміємо, що кожна мить з сім'єю – неоціненна. Тому згадки про довоєнне життя викликають приємні спогади та ще більше бажання якомога швидше перемогти.
У коментарях підписники Ірини приєднуються до привітань її матусі.
- "Іриночко, щиро вітаю вашу матусю! Усього їй найкращого! Миру та здійснення задуманого!"
- "Ірусю, мої щирі вітання для вашої матусі! Міцного здоров'я, родинного затишку та всього лише хорошого, під вільним небом мирної країни!"
- "Бережіть вашу матусю! Нехай живе здорова та радісна!"