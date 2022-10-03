Ірина Федишин зачарувала рідкісним фото з батьками

Співачка Ірина Федишин привітала маму з днем народження. З цієї нагоди артистка вперше за тривалий час опублікувала спільне фото з найріднішими.

Зараз Ірина Федишин часто виступає на благодійних гастролях за кордоном. Однак вона продовжує ділитися з шанувальниками яскравими сімейними моментами.

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Рідкісне фото Ірини Федишин з батьками

У день народження матері виконавиця опублікувала рідкісне фото, на якому позувала з найріднішими. Ймовірно, це селфі Ірина зробила під час спільного відпочинку в Карпатах. До війни сім'я любила їздити у спільні відпустки, проводити час разом.

Мамо, щиро вітаю з днем народження. Сьогодні серед усіх важких новин, коли, як ніколи, розумію цінність кожної хвилини, хочу вкотре сказати, що люблю вас і тата дуже сильно. Нехай Господь дарує міцне здоров'я, довгі, щасливі роки життя та мир і перемогу нашій Україні,

– написала Ірина під фото.



Ірина Федишин з батьками / Фото з інстаграму співачки

На світлині всі троє щиро усміхаються. Тепер розуміємо, що кожна мить з сім'єю – неоціненна. Тому згадки про довоєнне життя викликають приємні спогади та ще більше бажання якомога швидше перемогти.

У коментарях підписники Ірини приєднуються до привітань її матусі.