В настоящее время Ирина Федишин часто выступает на благотворительных гастролях за границей. Однако она продолжает делиться с поклонниками яркими семейными моментами.
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Редкое фото Ирины Федишин с родителями
В день рождения матери исполнительница опубликовала редкое фото, на котором позировала с родными. По всей вероятности, это селфи Ирина сделала во время совместного отдыха в Карпатах. До войны семья любила ездить в общие отпуска, проводить время вместе.
Мама, поздравляю с днем рождения. Сегодня среди всех трудных новостей, когда, как никогда, понимаю ценность каждой минуты, хочу еще раз сказать, что люблю вас и папу очень сильно. Пусть Господь дарит крепкое здоровье, долгие, счастливые годы жизни и мир и победу нашей Украине,
– написала Ирина под фото.
Ирина Федишин с родителями / Фото из инстаграмма певицы
На фотографии все трое искренне улыбаются. Теперь понимаем, что каждое мгновение с семьей – неоценимо. Поэтому упоминания о довоенной жизни вызывают приятные воспоминания и еще большее желание как можно скорее победить.
В комментариях подписчики Ирины присоединяются к поздравлениям ее мамы.
- "Ириночка, искренне поздравляю вашу мамочку! Всего ей лучшего! Мира и осуществления задуманного!"
- "Ируся, мои искренние поздравления для вашей мамочки! Крепкого здоровья, семейного уюта и всего лишь хорошего, под свободным небом мирной страны!"
- "Берегите вашу мамочку! Пусть живет здоровая и радостная!"