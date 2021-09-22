Ірина Федишин показала яскравий сценічний образ: фото в червоному комбінезоні

22 вересня 2021 , 11:50
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Джерело:

інстаграм Ірини Федишин

Українська співачка Ірина Федишин продемонструвала новий яскравий сценічний образ. Вона стала гостею одного з телеканалів, де у ранковій програмі виступила разом із балетом. Артистка постала перед камерами у червоному комбінезоні, розшитому блискучим камінням.

Ірина Федишин є однією з найпопулярніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона активно гастролює Україною та зігріває прихильників своїми піснями. Також виконавиця часто приходить в гості на телеканали та радіостанції. 

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Яскравий look Ірини Федишин

Співачка сфотографувалася разом зі своїм балетом у телестудії. Ірина постала перед камерою у новому сценічному образі – обтислому червоному комбінезоні з відвертим декольте, що розшитий величезною кількістю каміння, яке гарно виблискує на світлі. 

Такий образ Федишин поєднала з червоними туфлями-човниками на високих підборах. На обличчі зірка зробила макіяж зі світлими тінями на повіках і коричневою помадою на губах. Волосся вклала у фірмові локони. 


Ірина Федишин з балетом / Фото з інстаграму співачки


Ірина Федишин з балетом / Фото з інстаграму співачки


Ірина Федишин з балетом / Фото з інстаграму співачки


Ірина Федишин у червоному комбінезоні / Фото з інстаграму співачки

У коментарях прихильники знаменитості засипали її компліментами.

  • "Вау, ви просто шикарні!"
  • "Красуня!"
  • "Прекрасна!"
  • "Чудово виглядаєте!"
  • "Костюм шикарний, а ви – вогонь!"
Автор: Христина Кобак