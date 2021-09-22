Ирина Федишин является одной из самых популярных артисток в украинском шоу-бизнесе. Она активно гастролирует по Украине и согревает поклонников своими песнями. Также исполнительница часто приходит в гости на телеканалы и радиостанции.
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Яркий look Ирины Федишин
Певица сфотографировалась вместе со своим балетом в телестудии. Ирина предстала перед камерой в новом сценическом образе – облегающем красном комбинезоне с откровенным декольте, который расшит огромным количеством камней, которые красиво блестят на свете.
Такой образ Федишин соединила с красными туфлями-лодочками на высоком каблуке. На лице звезда сделала макияж со светлыми тенями на веках и коричневой помадой на губах. Волосы уложила в фирменные локоны.
Ирина Федишин с балетом / Фото из инстаграма певицы
Ирина Федишин с балетом / Фото из инстаграма певицы
Ирина Федишин с балетом / Фото из инстаграма певицы
Ирина Федишин в красном комбинезоне / Фото из инстаграма певицы
В комментариях поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами.
- "Вау, вы просто шикарны!"
- "Красавица!"
- "Прекрасная!"
- "Прекрасно выглядите!"
- "Костюм шикарный, а вы – огонь!"