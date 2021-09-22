Ірина Федишин є однією з найпопулярніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона активно гастролює Україною та зігріває прихильників своїми піснями. Також виконавиця часто приходить в гості на телеканали та радіостанції.

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Яскравий look Ірини Федишин

Співачка сфотографувалася разом зі своїм балетом у телестудії. Ірина постала перед камерою у новому сценічному образі – обтислому червоному комбінезоні з відвертим декольте, що розшитий величезною кількістю каміння, яке гарно виблискує на світлі.

Такий образ Федишин поєднала з червоними туфлями-човниками на високих підборах. На обличчі зірка зробила макіяж зі світлими тінями на повіках і коричневою помадою на губах. Волосся вклала у фірмові локони.



Ірина Федишин з балетом / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин з балетом / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин з балетом / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у червоному комбінезоні / Фото з інстаграму співачки

У коментарях прихильники знаменитості засипали її компліментами.