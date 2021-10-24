Ірина Федишин показала, як провела з сім'єю осінні канікули: яскраві фото

Співачка зі Львова Ірина Федишин на осінніх канікулах разом із чоловіком і синами мандрувала Україною. В особистому інстаграм-блозі артистка поділилася серією яскравих кадрів.

Ірина Федишин багато гастролює і, коли є можливість, бере з собою синів, щоб показати їм нові цікаві місця. Поки в Юрчика та Олежика були канікули в школі, вони разом із матусею вирушили в маленький тур і побували разом із нею в Умані.

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Осінні канікули синів Ірини Федишин

Артистка обожнює активно проводити час разом із синами. На особистій сторінці в інстаграмі вона ділиться з підписниками найемоційнішими моментами. Судячи з геолокації, коли Ірина публікувала допис, то перебувала в Умані. Там й зробила ці фотографії. У цьому місті в неї був концерт, а перед виступом вдалося насолодитися сонячним осіннім днем.

Федишин з найріднішими фотографувалася на тлі неймовірно красивих осінніх пейзажів. Під ногами майоріло опале жовте листя, яке нагадувало, що вже зовсім скоро прийде зима.

Для активностей зірка обрала комфортне й тепле вбрання. Та навіть у такому образі Ірина виглядала дуже стильно. Вона, як завжди, довершила аутфіт укладкою та макіяжем.

Наші осінні канікули! Україна така гарна! Є куди поїхати й на що подивитися!

– написала Ірина під фото.

Ірина Федишин з чоловіком і синами на канікулах / Фото з інстаграму співачки