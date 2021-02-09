На яхті в Домінікані: Ірина Федишин показала романтичний танець з чоловіком – відео

Українська співачка зі Львова Ірина Федишин з сім'єю відпочиває в Домінікані. Днями артистка відправилася на водну прогулянку на яхті, де виконала романтичний танець з чоловіком.

Ірина Федишин приєдналася до числа зіркових колег, які для зимового відпочинку обрали теплі країни. Артистка з коханим і синами вирушила в Домінікану, звідки щодня ділиться яскравими світлинами.

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Ірина Федишин та її чоловік-продюсер Віталій Човник не соромляться показувати почуття на камеру. Вони насолоджуються часом, який проводять разом, та навіть після багатьох років шлюбу зберігають романтику в своїх стосунках.

Танець Ірини Федишин та Віталія Човника

На Домінікані пара не робить винятків. Під час водної прогулянки на яхті закохані виконали романтичний танець під традиційну домініканську музику.

Ірина постала перед камерою у коротких джинсових шортах, білому топі та накидці. Волосся співачки майоріло на вітрі. Вона зробила легкий макіяж і довершила літній look великими сережками та сонцезахисними окулярами.

Ірина та Віталій мило усміхалися та отримали неабияке задоволення від цього зворушливого моменту.

Виконали домініканський танець кохання, який плавно перейшов в український повільний танець. Тільки не пишіть, що Віталіку треба худнути. Він це сам знає. Казав, що по приїзду в Україну сідає на строгу дієту,

– написала в публікації знаменитість.