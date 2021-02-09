На яхті в Домінікані: Ірина Федишин показала романтичний танець з чоловіком – відео

Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Українська співачка зі Львова Ірина Федишин з сім'єю відпочиває в Домінікані. Днями артистка відправилася на водну прогулянку на яхті, де виконала романтичний танець з чоловіком.
Ірина Федишин приєдналася до числа зіркових колег, які для зимового відпочинку обрали теплі країни. Артистка з коханим і синами вирушила в Домінікану, звідки щодня ділиться яскравими світлинами.
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Ірина Федишин та її чоловік-продюсер Віталій Човник не соромляться показувати почуття на камеру. Вони насолоджуються часом, який проводять разом, та навіть після багатьох років шлюбу зберігають романтику в своїх стосунках.
На Домінікані пара не робить винятків. Під час водної прогулянки на яхті закохані виконали романтичний танець під традиційну домініканську музику.
Ірина постала перед камерою у коротких джинсових шортах, білому топі та накидці. Волосся співачки майоріло на вітрі. Вона зробила легкий макіяж і довершила літній look великими сережками та сонцезахисними окулярами.
Ірина та Віталій мило усміхалися та отримали неабияке задоволення від цього зворушливого моменту.
Виконали домініканський танець кохання, який плавно перейшов в український повільний танець. Тільки не пишіть, що Віталіку треба худнути. Він це сам знає. Казав, що по приїзду в Україну сідає на строгу дієту,
– написала в публікації знаменитість.