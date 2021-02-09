Украинская певица со Львова Ирина Федишин с семьей отдыхает в Доминикане. На днях артистка отправилась на водную прогулку на яхте, где исполнила романтический танец с мужем.

Ирина Федишин присоединилась к числу звездных коллег, которые для зимнего отдыха выбрали теплые страны. Артистка с любимым и сыновьями отправилась в Доминикану, откуда ежедневно делится яркими фотографиями.

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Ирина Федишин и ее муж-продюсер Виталий Човнык не стесняются показывать чувства на камеру. Они наслаждаются временем, которое проводят вместе, и даже после многих лет брака сохраняют романтику в своих отношениях.

Танец Ирины Федишин и Виталия Човныка

На Доминикане пара не делает исключений. Во время водной прогулки на яхте влюбленные исполнили романтический танец под традиционную доминиканскую музыку.

Ирина предстала перед камерой в коротких джинсовых шортах, белом топе и накидке. Волосы певицы развевались на ветру. Она сделала легкий макияж и дополнила летний look большими серьгами и солнцезащитными очками.

Ирина и Виталий мило улыбались и получили большое удовольствие от этого трогательного момента.

Исполнили доминиканский танец любви, который плавно перешел в украинский "медляк". Только не пишите, что Виталику надо худеть. Он итак знает. Говорил, что по приезду в Украину садится на строгую диету,

– написала в публикации знаменитость.