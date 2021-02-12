Ірина Федишин показала ранок у Домініканських горах: сімейні знімки

Відома українська співачка Ірина Федишин продовжує відпочивати в Домінікані з сім'єю. Днями вона опублікувала нові фото й похизувалась, як зустрічає ранок.

Популярна українська співачка Ірина Федишин знову зачарувала фанів красивою серією знімків. Вона показала, як із сім'єю зустрічає ранок в Домініканських горах.

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Нові фото Ірини Федишин

Артистка зі Львова майже щодня публікує нові світлини з відпочинку. Цього разу вона показала ранок в Домініканських горах.

Перед камерою Ірина Федишин позувала на гойдалці, на тлі мальовничих гір. Біля співачки сиділи її сини – Юрій та Олег, у футболках та шортах. Також збоку позував чоловік та продюсер співачки Віталій Човник. Саме він організував поїздку для сім'ї.

Ірина Федишин постала в лаконічному чорному топі та джинсових мінішортах з торочками. Вона доповнила яскравий літній образ масивним намистом з камінців. Також співачка вдягнула великий солом'яний капелюх та рожеві сонцезахисні окуляри.

Ірина розпустила довге біляве волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі артистка зробила гарний макіяж, що вдало завершував образ. Вона підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала насиченою рожевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальників вкотре підкорили чарівні фото Ірини Федишин: