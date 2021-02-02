Ірина Федишин показала нові яскраві фото з сімейного відпочинку в Домінікані

Українська співачка Ірина Федишин відправилася у відпустку в сонячну Домінікану. Такий подарунок на 34-річчя вона отримала від чоловіка. У мережі виконавиця вже поділилася новими яскравими кадрами з відпочинку.

Джерело: інстаграм Ірини Федишин

1 лютого Ірині Федишин виповнилося 34 роки. Її коханий та продюсер Віталій Човник вирішив зробити приємний подарунок. Чоловік організував сімейний відпочинок в Домініканській Республіці. День народження знаменитість відсвяткувала на березі океану.

До теми Подарунок від чоловіка: Ірина Федишин святкує 34-річчя в Домінікані – яскраві сімейні фото

Популярна співачка зі Львова приєдналася до числа знаменитостей, які для зимової відпустки обрали теплі країни. Ірина Федишин разом із коханим ніжиться на сонечку у Домінікані. Також на відпочинок з подружжям полетіли сини – Юрчик та Олежик.

Нові фото Ірини Федишин з Домінікани

Артистка вирішила поділитися з шанувальниками яскравими кадрами з узбережжя океану. Вона із сім'єю позувала на пляжі та насолоджувалася незабутнім днем. Таке день народження Ірина точно запам'ятає на все життя.

Поки в Україні сніг та мороз, Ірина демонструє красиві літні образи на тлі Атлантичного океану. На обличчі знаменитості на усіх світлинах бачимо широку усмішку. Федишин неймовірно щаслива від того, як продовжуються її зимові канікули. Зовсім нещодавно зірка насолоджувалася катанням на лижах в Буковелі, а тепер полетіла в інший куточок планети, де буде купатися у бірюзовій водичці та приймати сонячні ванни на білому пісочку.

На фотографіях усі члени сім'ї Ірини щиро усміхаються та радіють, що мають можливість взимку відпочити на сонечку.

У дописі Ірина також подякувала усім прихильникам за привітання і наголосила, що вона щаслива.

Щаслива! Ваші побажання мотивують мене ставати ще кращою. Дякую всім!

– написала співачка в публікації.



Сім'я Ірини Федишин в Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Сім'я Ірини Федишин в Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин в Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Чоловік Ірини Федишин в Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Сім'я Ірини Федишин в Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з чоловіком в Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з сином в Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин