Ірина Федишин підкорила розкішним образом у блискучій вечірній сукні: фото

Популярна українська співачка Ірина Федишин зачарувала прихильників бездоганним аутфітом. Вона завітала на телевізійний ефір у розкішній вечірній сукні чорного кольору з блискітками.

Ірина Федишин не припиняє ділитися фотографіями з творчого та особистого життя. Днями вона відправилася в Київ, де працювала та готувала сюрпризи для шанувальників.

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Вишуканий look Ірини Федишин

Для візиту на програму одного з українських телеканалів виконавиця обрала розкішну вечірню сукню чорного кольору, що була задекорована величезною кількістю блискіток. Вбрання підкреслило струнку талію Ірини та мало пишну спідницю, яка додавала образові Федишин жіночності та вишуканості.

Щоб аутфіт був яскравішим, артистка доповнила його довгими сережками з камінням та каблучкою. Волосся красуня-білявка зібрала в елегантну зачіску. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

Побувала в столиці! Зробила багато справ, записала для вас інтерв'ю, де розповіла про нові ексклюзивні моменти свого творчого та особистого життя,

– розповіла співачка в публікації.

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На інстаграм-сторінку артистки підписані 376 тисяч користувачів мережі. Вони не залишають без уваги жоден допис. Зокрема, активно коментують цей та висловлюють приємні слова на адресу Ірини.