Ірина Федишин на гастролях сфотографувалася з чоловіком: романтичне селфі з Вінниччини

4 серпня 2021 , 12:37
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ірини Федишин

Співачка Ірина Федишин активно гастролює Україною. Зараз вона перебуває на Вінниччині, де в перерві між концертами сфотографувалася з коханим, який також є її продюсером.

Ірина Федишин і Віталій Човник не соромляться показувати  почуття на камеру. Навіть після 15-ти років шлюбу їм вдається зберігати романтику в стосунках, сповна насолоджуватися один одним. 

Цікаво Зірвало дах і повалило дерева: Ірина Федишин не змогла виступити на Івано-Франківщині

Нове фото Ірини Федишин з чоловіком

Виконавиця та її коханий багато часу проводять разом, адже разом працюють. Вони з задоволенням мандрують Україною, вивчають її нові куточки під час гастролей. Відправившись на Вінниччину, Ірина та Віталій зробили атмосферне селфі в одному з закладів, де зупинилися на обід. 

Федишин і Човник позували, сидячи за столом. Вони притулилися один до одного та мило усміхалися. Ірина одягнула шкіряний чорни й топ. Серед аксесуарів обрала ланцюжок, браслети й великі сонцезахисні окуляри. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. 

Обранець артистки позував поруч із нею у вишневій футболці. Не видно, з яким низом закохані поєднали такий одяг, оскільки вони зображені не в повний ріст. 


Ірина Федишин з чоловіком на Вінниччині / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Підписники Ірини коментують публікацію, залишають компліменти їй і чоловікові.

  • "Неймовірна краса!"
  • "Ви чудова пара!"
  • "Дуже красива пара!"
  • "Супер!"

 

 

Автор: Христина Кобак