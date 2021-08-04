Ірина Федишин на гастролях сфотографувалася з чоловіком: романтичне селфі з Вінниччини

Співачка Ірина Федишин активно гастролює Україною. Зараз вона перебуває на Вінниччині, де в перерві між концертами сфотографувалася з коханим, який також є її продюсером.

Ірина Федишин і Віталій Човник не соромляться показувати почуття на камеру. Навіть після 15-ти років шлюбу їм вдається зберігати романтику в стосунках, сповна насолоджуватися один одним.

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Нове фото Ірини Федишин з чоловіком

Виконавиця та її коханий багато часу проводять разом, адже разом працюють. Вони з задоволенням мандрують Україною, вивчають її нові куточки під час гастролей. Відправившись на Вінниччину, Ірина та Віталій зробили атмосферне селфі в одному з закладів, де зупинилися на обід.

Федишин і Човник позували, сидячи за столом. Вони притулилися один до одного та мило усміхалися. Ірина одягнула шкіряний чорни й топ. Серед аксесуарів обрала ланцюжок, браслети й великі сонцезахисні окуляри. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж.

Обранець артистки позував поруч із нею у вишневій футболці. Не видно, з яким низом закохані поєднали такий одяг, оскільки вони зображені не в повний ріст.



Ірина Федишин з чоловіком на Вінниччині / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Підписники Ірини коментують публікацію, залишають компліменти їй і чоловікові.