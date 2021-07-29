Робиш мене щасливою, – Ірина Федишин чуттєво привітала чоловіка з 15 річницею шлюбу

Популярна українська співачка Ірина Федишин вийшла заміж рівно 15 років тому 29 липня. Вона оприлюднила зворушливий допис, у якому привітала чоловіка Віталія Човника з річницею.

Відома українська артистка Ірина Федишин та продюсер Віталій Човник одружилися 29 липня 2006 року. Сьогодні вони святкують річницю весілля. Подружжя вже опублікувало спільну пісню, а тепер співачка присвятила чоловікові чуттєву публікацію.

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Ірина Федишин привітала чоловіка

Виконавиця опублікувала фотосесію, в якій позувала з коханим та дітьми у розкішній весільній сукні. Натомість Віталій одягнув класичний чорний костюм та білу сорочку з метеликом.

Сьогодні, рівно 15 років тому, як ми одружилися. Вдячна Богові за все, що він мені дає. Вдячна, що Він послав у моє життя такого чоловіка, як Віталій, – написала Ірина Федишин.

"Віталіку, люблю тебе! З тобою я кохана дружина, щаслива мама та співачка, яка має велику кількість прихильників! Ти робиш мене щасливою! Дякую, тобі за все! Дякую, що ти є!", – додала зірка.

Наприкінці Ірина Федишин подякувала шанувальникам за всі привітання та добрі слова. Вона додала, що завтра, 30 серпня, відбудеться довгоочікуване друге "велике" весілля у Львові. Про це зірка майже не розповіла, адже хоче здивувати й фанів, і родину.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Прихильники захоплюються сімейною зйомкою та продовжують вітати зіркову пару: