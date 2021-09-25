Ірина Федишин з чоловіком вакцинувалися проти COVID-19: відео з львівської поліклініки

Співачка зі Львова Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник вакцинувалися проти коронавірусу. Для щеплення подружжя обрало вакцину Pfizer. Також артистка показала, скільки людей отримували першу дозу в одній з львівських поліклінік.

23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону карантину. Також уряд прийняв рішення про обов'язкову вакцинацію освітян і чиновників. З пунктів вакцинації діляться кадрами й українські зірки. Серед них Ірина Федишин.

Зверніть увагу Учасники гурту "Антитіла" вакцинувалися проти COVID-19

Ірина Федишин з чоловіком вакцинувалися проти COVID-19

Виконавиця опублікувала відео, в якому розповіла, що їй зателефонували з поліклініки й назначили дату і час отримання другої дози вакцини. Вперше зірка та її чоловік вакцинувалися проти COVID-19 21 день тому.

Прийшовши в поліклініку, Ірина побачила величезну кількість людей в "живій" черзі на вакцинацію. Артистка пояснила, що такий ажіотаж спричинений новим рішенням уряду, згідно з яким невакциновані вчителі не можуть працювати. У них є два варіанти: вакцинуватися або кожні 72 години приносити результат ПЛР-тесту. Якщо тест негативний, вчитель може працювати.

Співачка очікувала в черзі разом з іншими людьми. Навіть у медичному закладі прихильники Федишин не втратили нагоди сфотографуватися.

Реакція мережі

Підписники вакцини поділилися на два табори. Чимало звинуватили Ірину в рекламі вакцини. Вони зазначають, що вакцинуватися чи ні – справа кожного і не потрібно розказувати про це публічно.

"Перейшла на рекламу вакцини! Вакцинувалася – прапор в руки! Кожен вирішує сам! І не потрібно цих агітацій!"

"Тобто ніхто не примушує, але ви не будете працювати, це як?"

"Вакцинувалися – ваше право! А агітація про вчителів тут до чого? На черзі діти, невже люди цього не розуміють?"

"Ірино, не псуйте собі репутацію. Рекламувати вакцину – це не ваше".

Та є й багато "фоловерів", які в коментарях залишають "+" в знак того, що також вакцинувалися. Підтримують Ірину в її рішенні.

"Вакцинувалася в поліклініці на Сихові, теж Pfizer".

"Молодці!"

"Я теж сьогодні вакцинувалася".

"Ще навесні провакцинувалася".

Текст публікації Ірини Федишин:

Сьогодні з чоловіком отримали другу дозу вакцини Pfizer. Після того, як пройшов 21 день від отримання першої дози, нам зателефонували з клініки й назначили день та годину другої вакцинації. На моє здивування, у клініці ми застали чималу "живу" чергу. Тобто люди просто прийшли зробити вакцину вперше. Оскільки рівень захворюваності росте, уся країна з 23 вересня переходить у жовту зону. Міська комісія Львова прийняла рішення: школи й садочки можуть працювати у звичному режимі тільки при умові, якщо вакциновано 80 відсотків працівників. Якщо працівники не вакциновані, вони мають надати негативний результат ПЛР-тесту, який діє протягом 72 год. У зв'язку з цим сьогодні прийшли вакцинуватися багато людей, утворилися черги.