Ірина Федишин у білому костюмі та жовтій куртці пішла по гриби: фото

Українська співачка Ірина Федишин у перерві між гастролями насолоджується теплими осінніми днями. Вона відправилася в ліс, одягнувши стильний білий костюм та яскраву жовту куртку.

Золоту осінь зовсім скоро замінить холод. Ірина Федишин, як і багато інших людей, не втрачають можливості отримати задоволення від цих теплих днів. На особистій сторінці в інстаграмі артистка поширила серію фото, які зробила під час походу по гриби.

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Спортивний образ Ірини Федишин

Навіть у лісі Ірина не втратила нагоди похизуватися стильним одягом. Вона позувала на тлі неймовірно красивої природи у білосніжному спортивному костюмі, поверх якого одягнула яскраву жовту куртку. Такий look поєднала з білим взуттям.

Волосся зібрала ззаду й одягнула на голову чорну кепку. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою ніжно-рожевого кольору на губах.



Ірина Федишин у лісі / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у лісі / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у лісі / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у лісі / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у лісі / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Ірини Федишин:

Піти на гриби! Як я це люблю! Вдихнути запах лісу, послухати шелест листя, помилуватися осінніми барвами – це неймовірний релакс і заряд позитивними емоціями! Тільки тоді сповна відчувається золота осінь! А якщо ще й гриба знайти, то це взагалі ейфорія! Знайшла я не багато, але кайфанула.