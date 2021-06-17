Ирина Федишин ежедневно радует поклонников яркими фотографиями и новостями из творческой жизни. Она возвращается к привычному концертному графику, а также приготовила для фанатов много музыкальных новинок.

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Нежный look Ирины Федишин

Певица позировала в нежной фотосессии, сидя у рояля. Она надела белый топ на тонких бретелях, а поверх него рубашку белого цвета, которую не застегивала. Наряд обнажил длинные стройные ноги и плечи знаменитости, что придало образу еще больше обольстительности и женственности.

Волосы красавица-блондинка вложила в локоны и забрала набок. На лице она сделала выразительный макияж с темными тенями на веках и коричневой помадой на губах. Из украшений ее look довершили изысканные длинные серьги с камешками.

В руках Ирина держала букет нежно-розовых тюльпанов. Они добавили фотографии особого летнего шарма.



Нежный look Ирины Федишин / Фото з инстаграма Ирины Федишин

В комментариях подписчики Федишин отмечают, что эта фотография очень красивая.