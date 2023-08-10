Українська співачка Ірина Федишин у музичній індустрії вже понад 15 років. За цей час змінився стиль та образи зірки – як все було розповість 24 Канал.

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Як розвивалась кар'єра артистки

Ірина Федишин змалку захоплювалась музикою, навчалась у музичній школі. Хоч вона здобувала освіту економіста, паралельно займалась вокалом. У 18 років розпочалась її музична кар'єра – Ірина спробувала свої сили на Національному відборі на Євробачення.

Через рік Ірина Федишин презентувала першу пісню та кліп – "Твій ангел". За ними пішли інші хіти, наприклад, знаменита пісня "Україна колядує".

Ірина Федишин – "Твій ангел": дивіться відео онлайн

Співачка відома також піснями "Долоньки", "Калина", "Ти мій" та багато інших.

У 2018 році Ірина Федишин взяла участь у шоу "Голос країни". Вона не потрапила до етапу прямих ефірів.

У 2021 Ірина Федишин та Віталій Човник відсвяткували 15 років у шлюбі. З цієї нагоди вони влаштували концерт "Велике весілля".



Ірина Федишин з чоловіком / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму Ірини Федишин

У 2022 році артистка втрапила у скандал через бали для Польщі на Євробачення-2022. Також у мережі бурхливо обговорювали її висловлювання про ЛГБТ-спільноту.

З 2014 року Ірина Федишин виступає для військових на передовій. Її концерти для бійців відновилися під час повномасштабного вторгнення. Також вона виступає з концертами в Україні та закордоном, влаштовує аукціони, закуповує автомобілі для ЗСУ.

Ірина Федишин з військовими у 2014 та зараз / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Стиль Ірини Федишин: як змінювалась зірка

На початку кар'єри Ірина Федишин запам'яталась як яскрава білявка в ефектних образах. Водночас зірка часто експериментувала зі своїм стилем – змінювала зачіску та колір волосся, обирала яскраві вбрання для своїх кліпів.

Ірина Федишин у 2006 / Скриншот з відео



Ірина Федишин у 2011 / Фото з інстаграму зірки



Ірина Федишин / Фото з інстаграму зірки



Ірина Федишин у 2012 / Фото з інстаграму зірки



Ірина Федишин / Фото з інстаграму зірки

У 2015 році співачка змінила колір волосся на світло-рудий, а також постала з короткою зачіскою каре. Згодом вона повернулась до білявого кольору волосся.



Ірина Федишин у 2015 / Фото з інстаграму зірки



Ірина Федишин у 2015 / Фото з інстаграму зірки



Ірина Федишин у 2016 / Фото з інстаграму зірки



Ірина Федишин у 2017 / Фото з інстаграму зірки



Ірина Федишин / Фото з інстаграму зірки



Ірина Федишин у 2018 / Фото з інстаграму зірки

Співачка зазвичай одягала пишні сукні, у яскравих кольорах та з блискітками. Під час війни її стиль став більш лаконічним і стриманим.

Стиль Ірини Федишин з 2020 року дотепер / Фото з інстаграму зірки