Украинская певица Ирина Федишин в музыкальной индустрии уже больше 15 лет. За это время сильно изменился стиль и образы звезды – как все было расскажет 24 Канал.

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Как развивалась карьера артистки

Ирина Федишин с детства увлекалась музыкой, училась в музыкальной школе. Хотя она получала образование экономиста, параллельно занималась вокалом. В 18 лет началась ее музыкальная карьера – Ирина попробовала свои силы на Национальном отборе Евровидения.

Через год Ирина Федишин представила первую песню и клип - "Твій ангел". За ними последовали другие хиты, например, знаменитая песня "Україна колядує".

Ирина Федишин – "Твій ангел": смотрите видео онлайн

Певица известна также песнями "Долоньки", "Калина", "Ти мій" и многие другие.

В 2018 году Ирина Федишин приняла участие в шоу "Голос країни". Она не попала в этап прямых эфиров.

В 2021 году Ирина Федишин и Виталий Чевник отпраздновали 15 лет в браке. По этому случаю они устроили концерт "Велике весілля".



Ирина Федышин с мужем / Фото из инстаграма Ирины Федышин



Ирина Федышин с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма Ирины Федышин

В 2022 году артистка попала в скандал из-за баллов для Польши на Евровидение-2022. Также в сети бурно обсуждали ее высказывания о ЛГБТ-сообществе.

С 2014 года Ирина Федишин выступает для военных на передовой. Ее концерты для бойцов возобновились во время полномасштабного вторжения. Также она выступает с концертами в Украине и за границей, устраивает аукционы, закупает автомобили для ВСУ.

Ирина Федишин с военными в 2014 и сейчас / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Стиль Ирины Федышин: как менялась звезда

В начале карьеры Ирина Федишин запомнилась как яркая блондинка в эффектных образах. В то же время звезда часто экспериментировала со своим стилем – меняла прическу и цвет волос, выбирала яркие наряды для своих клипов.

Ирина Федишин в 2006 / Скриншот из видео



Ирина Федишин в 2011 / Фото из инстаграма звезды



Ирина Федишин / Фото из инстаграма звезды



Ирина Федишин в 2012 / Фото из инстаграма звезды



Ирина Федишин / Фото из инстаграма звезды

В 2015 году певица сменила цвет волос на светло-рыжий, а также предстала с короткой прической каре. Впоследствии она вернулась к белокурому цвету волос.



Ирина Федишин в 2015 / Фото из инстаграма звезды



Ирина Федишин в 2015 / Фото из инстаграма звезды



Ирина Федишин в 2016 / Фото с инстаграма звезды



Ирина Федишин в 2017 / Фото с инстаграма звезды



Ирина Федишин / Фото из инстаграма звезды



Ирина Федишин в 2018 / Фото с инстаграма звезды

Певица обычно одевала пышные платья, в ярких цветах и с блестками. Во время войны ее стиль стал более лаконичным и сдержанным.

Стиль Ирины Федишин с 2020 года по сей день / Фото из инстаграма звезды