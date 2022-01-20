Ірина Білик зізналася, скільки пластичних операцій робила на обличчі

Виконавиця поділилася своїми секретами з Машею Єфросиніною. Ірина не приховує, що робила зміни у своїй зовнішності й не шкодує про це, хоча часто чує закиди, що перестаралася з пластикою.

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Пластичні операції Ірини Білик

Зміна форми очей

На першу пластичну операцію зірка наважилася після народження первістка Гліба. До пологів Білик була хедлайнеркою фестивалів, а після її виступами розпочинали шоу. Для виконавиці це було принизливо й підштовхнуло виправити зовнішність. Ірині часто казали, що в неї сумні очі.

"На одному виступі в залі був Леонід Данилович Кучма. Тоді я була в красивій сукні, з декольте. Він з усіма привітався, потім підійшов до мене, подивився в очі й запитав: "Ірино, а чого це у вас такі сумні очі?". Тоді я подумала, що точно потрібно щось зробити, якщо вже й президент на це звертає увагу. І вирішила звеселити своє обличчя", – пригадала Білик.



Ірина Білик до пластики / Фото ТСН

Зміна форми носа

"У мені тече грузинська кров, тому й мала ніс з горбинкою. Мені здавалося, що його видно за кілометр. Якщо я секс-символ, то не можу виступати з таким носом. Попросила прибрати горбинку, але залишила трішки з того, що в мене було грузинського. Та вважаю, що тоді зробила неправильно. Треба було взагалі прибрати та зробити рівний носик", – розповіла Ірина.



Ірина Білик / Фото з інстаграму співачки

Підтяжка обличчя

Декілька разів артистка вдавалася до підтяжки обличчя, щоб завжди мати бездоганний зовнішній вигляд.

Уколи краси

Також Ірина Білик не нехтує уколами краси. Вона доглядає за собою і такі ритуали є серед її процедур. Зокрема, зізналася, що збільшила губи: "Підколола губки. А що тут такого, якщо я люблю цілуватися?".



Ірина Білик / Фото з інстаграму співачки