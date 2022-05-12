Ірина Білик зізналась, як відреагувала на рішення колишнього Дікусара вступити до ЗСУ

Українська співачка Ірина Білик мала стосунки з танцівником Дмитром Дікусаром, який нині захищає країну від окупантів. Вона розповіла, як дізналась про те, що чоловік вступив до ЗСУ.

Українські артисти Ірина Білик та Дмитро Дікусар розійшлись вже багато років тому, однак після розлучення залишились хорошими друзями. Співачка розповіла, як відреагувала на рішення Дікусара вступити до ЗСУ.

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Ірина Білик про Дікусара

Виконавиця розповіла, що за час війни в неї змінились погляди та цінності. Вона додала, що по-іншому подивилась на своїх колег.

Я з найкращого боку подивилася на своїх колег. Коли дізналася, що Діма Дікусар, Тарас Тополя, такі тендітні, душевні хлопці, (пішли у ЗСУ, – Showbiz). А ви розумієте, я Діму знаю дуже близько, – але я відразу плакала. Подумала: "Господи, як він з автоматом буде?",

– зізналась Ірина Білик.

Коли зірка почула цю новину, то зателефонувала мамі Дікусара. Тепер вона з нею завжди на зв'язку: "Це для мене справжні герої, наші музиканти",

, ще на 3 день повномасштабної війни хореограф Дмитро Дікусар повідомив, що вступив до лав Збройних Сил України. Через кілька тижнів його батальйон потрапив під авіаудар , однак танцівник та його колеги змогли врятуватися.

Ірина Білик подякувала усім волонтерам, які були доброзичливими до неї та її сина. Також вона звернулась до ЗСУ.

"Ви зараз захищаєте Україну. Залишайтеся живими, здоровими. Вас чекають ваші доньки, дружини, ваша сім'я", – сказала співачка.

Що відомо про стосунки Білик та Дікусара