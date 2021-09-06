Ірина Білик зізналась, що подарувала Дмитру Коляденку в його ювілей

Українська співачка Ірина Білик зберегла дружні стосунки з Дмитром Коляденком. Його день народження зірки святкували разом. Білик подарувала екскоханому розкішні парфуми та кришталеву вазу.

Відома виконавиця Ірина Білик намагається зберегти хороші стосунки з усіма колишніми чоловіками. Дуже близькі та теплі стосунки у неї збереглися з третім фактичним чоловіком Дмитром Коляденком.

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Подарунок від Ірини Білик для Дмитра Коляденка

Часто хореограф та співачка відзначають свята разом. Нещодавно Дмитро Коляденко святкував ювілей – йому виповнилося 50 років.

Танцівник хотів влаштувати вечірку разом з двома колишніми – Оленою Коляденко та Іриною Білик. Однак співачка у цей день мала виступити з концертом, тому зустрілась з іменинником згодом.

Він зустрів його із сином та першою дружиною, а з коханою дружиною він зустрівся вже за два тижні. Ми вітали його у мене вдома. Я йому подарувала розкішні парфуми й також вазу,

– поділилась Ірина Білик.

"Він просив: "Іро, можеш мені подарувати вазу для квітів. Тому що квіти є, а вази немає. Подаруй таку кришталеву, як колись наші батьки збирали за часів Радянського Союзу". То я вже знайшла йому дуже красиву вазу і він мені кожного тижня надсилає фото з квітами", – додала знаменитість.



Подарунок Ірини Білик для Коляденка / Фото "Світського життя"

Стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик

Неофіційний шлюб пари тривав 3 роки – з 2003 до 2006 року.

Танцівник щороку робив Ірині Білик освідчення, однак вона так і не сказала заповітного "так".

Під час їхнього роману Дмитро Коляденко часто ревнував зірку. Тому їхні стосунки розпалися.

Попри все, пара зберігає теплі дружні стосунки, вони підтримують один одного. Та відновлювати роман хореограф не планує.



Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик