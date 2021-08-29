Ірина Білик пригадала свою першу роботу: ким працювала зірка

Українська співачка Ірина Білик розповіла, ким працювала ще до того, як стала співачкою. Зірка була секретаркою у київському ЖЕКу. На першу зарплату вона мріяла купити собі багато локшини.

Відома українська співачка Ірина Білик не одразу отримала можливість займатися музикою. Попри це, вона завжди мріяла про кар'єру артистки та співачки.

Читайте також Ми терпіли, – Дмитро Коляденко поділився зізнанням про інтимне життя з Іриною Білик

Ірина Білик про свою першу роботу

Виконавиця розповіла, що від здійснення мрій її часто відмовляла мама. Ненька Ірини Білик тоді казала, що для кар'єри артистки треба мати "блат і гроші". Батьки співачки були звичайними працівниками на заводі.

Тому Ірина Білик вирішила працювати у київському ЖЕКу. Там її влаштували секретаркою.

Я не вміла друкувати, тому мені доводилося вдавати, що я вмію це робити,

– зізналась артистка.

Знаменитість додала, що на першу зарплатню мріяла купити собі багато локшини, щоб нарешті наїстися: "Я думала, що це буде найкращий день мого життя".



Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик

Зазначимо, що молодший син Ірини Білик розпочав модельну "кар'єру" у свої 5 років. Табріз нещодавно знявся у рекламній фотосесії. Вперше хлопчик отримав гонорар – він заробив 1000 гривень. На ці гроші 5-річний Табріз купив робота-трансформера, пастилу та смурфика.