Копія свого тата: Ірина Білик показала, як підріс її молодший син

Співачка Ірина Білик вперше за понад півтора року показала свого молодшого сина. Помітно, що хлопчик за цей час дуже змінився та підріс. Шанувальники відзначили, що Табріз дуже схожий на свого батька, колишнього чоловіка Білик.

Співачка вперше за тривалий час опублікувала світлину з хлопчиком. Зазначимо, що Табрізу вже 7 років.

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Хлопчик дуже підріс, став більш мужнім і з кожним роком все більше стає схожим на батька – продюсера і фотографа Аслана Ахмадова.



Ірина Білик з сином Табрізом / Фото з її інстаграму

Співачка у підписі до фото розповіла, що має суперечку з сином щодо зачіски. тож вона поцікавилася у фанів, як краще вчинити. "Цікава ваша думка! Чи треба робити зачіску дитині таку, яку вона хоче?" – запитала Білик.

У коментарях своїм досвідом поділився ведучий Слава Дьомін. Він зазначив, що не забороняє сину змінювати зачіску. "Мій син пофарбувався в рожевий колір у 10 років. Я не забороняв. Зате зараз вже ходить з нормальною зачіскою", – написав Дьомін.

Нагадаємо, що у 2014 році Ірина Білик вийшла заміж за азербайджанського продюсера Аслана Ахмадова, який проживає в Москві. У грудні 2015 року в пари народився син Табріз (від сурогатної матері). Але вже влітку 2021 року подружжя розлучилося.



Ірина Білик та Аслан Ахмадов / Фото з соцмереж

Раніше Білик розповідала, що на початку повномасштабного вторгнення Аслан її неабияк підтримував. Утім, згодом колишній підставив артистку – повернувся до Росії та дав там концерт.