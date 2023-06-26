Співачка вперше за тривалий час опублікувала світлину з хлопчиком. Зазначимо, що Табрізу вже 7 років.

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Хлопчик дуже підріс, став більш мужнім і з кожним роком все більше стає схожим на батька – продюсера і фотографа Аслана Ахмадова.



Ірина Білик з сином Табрізом / Фото з її інстаграму

Співачка у підписі до фото розповіла, що має суперечку з сином щодо зачіски. тож вона поцікавилася у фанів, як краще вчинити. "Цікава ваша думка! Чи треба робити зачіску дитині таку, яку вона хоче?" – запитала Білик.

У коментарях своїм досвідом поділився ведучий Слава Дьомін. Він зазначив, що не забороняє сину змінювати зачіску. "Мій син пофарбувався в рожевий колір у 10 років. Я не забороняв. Зате зараз вже ходить з нормальною зачіскою", – написав Дьомін.

Нагадаємо, що у 2014 році Ірина Білик вийшла заміж за азербайджанського продюсера Аслана Ахмадова, який проживає в Москві. У грудні 2015 року в пари народився син Табріз (від сурогатної матері). Але вже влітку 2021 року подружжя розлучилося.



Ірина Білик та Аслан Ахмадов / Фото з соцмереж

Раніше Білик розповідала, що на початку повномасштабного вторгнення Аслан її неабияк підтримував. Утім, згодом колишній підставив артистку – повернувся до Росії та дав там концерт.