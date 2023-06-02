У команді Ірини Білик кажуть, що пісню "Я іду на війну" вона перезаписала в новому звучанні, яке відображає сучасний дух і настрій України. Це сильне емоційне звернення до всіх українців.

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Ірина Білик перевипустила трек "Я іду на війну", якому 27 років

У новій версії "Я іду на війну" поєднуються душевні переживання та любовна драма, однак у сучасній інтерпретації вона про бажання досягти швидкої перемоги над російським агресором.

Під час війни все ж таки залишається місце і для кохання. З одного боку, слова пісні жорстокі та відповідають настрою сьогодення, але з іншого боку, війна закоханої людини зі своєю душею – це також боляче та актуально. Кохайте одне одного навіть тоді, коли немає сил і здається, що все зруйновано. Перемога за нами! Війна не буде вічна,

– прокоментувала Ірина Білик.

Ірина Білик – "Я іду на війну": дивіться відео онлайн

Дехто вважає, що перша версія "Я іду на війну краща", однак переважна більшість фанів у захваті від нового звучання треку, якому 27 років:

"Ірочка вміє робити несподіванки. Дякуємо за нове життя улюбленої пісні! Віримо в нашу перемогу";

"Іринка, дякую! Як завжди в тему. Дуже важлива пісня для нас";

"Пам'ятаю своє дитинство, коли слухала цю пісню і не думала, що тепер вона буде так актуальна. Любов та життя завжди головні для людства. Миру всім та добра";

"Ірино, дуже чуттєво і яскраво".

До речі, нещодавно в мережі активно обговорювали роман Ірини Білик і Дмитра Коляденка й писали, що ті створені одне для одного й виглядають гармонійно разом. Співачка навіть інтригуюче відповідала на чутки, наголошуючи, що вони "кохають одне одного" й інколи снідають удвох.